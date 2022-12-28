Назван самый популярный запрос от ищущих работу россиян

В 2022 году россияне стали чаще искать работу менеджера. Такой запрос вводили 64 тысячи раз, рассказали Лайфу в сервисе "Авито. Работа". Это на 85% чаще, чем год назад.

С активным развитием федеральных и региональных торговых сетей, а также с выходом на рынок новых отечественных, турецких и азиатских брендов пользователи чаще интересовались работой в торговле. Запрос "торговый представитель" использовался на 68% чаще — более 39 тысяч раз. Уровень зарплаты по этой вакансии составляет 50 000 рублей. Запрос "менеджер по продажам" использовали на 59% чаще — более 19 тысяч раз. В этом случае предлагается за работу 35 450 рублей в месяц.

"В этом году пользователи платформы делали на ней более 17 миллионов запросов. В топе — востребованные административные специальности и профессии сферы продаж. Также мы видим сохраняющийся тренд на подработку и вакансии с ежедневной оплатой, что говорит о более гибком подходе соискателей к трудоустройству", — отмечает управляющий директор "Авито. Работы" Артём Кумпель.

По данным сервиса, стабильным спросом пользуется запрос "администратор" (33 000 рублей) — частота поиска повысилась на 28% год к году, его вводили более 82 тысяч раз. Позиции в топе улучшили "электрик" и "тракторист" (на 70% и 67% чаще, чем годом ранее). Это связано с активным развитием агропромышленного комплекса в России.

Сразу на три строки в рейтинге поднялся запрос "повар" (+61% год к году). На один пункт выше стали "сварщик" (+55%) и "швея" (+61%), что связано с востребованностью промышленных специальностей со стороны работодателей и наращиванием темпов производства по стране. Второй год подряд в верхушку рейтинга также входят "работа с ежедневной оплатой" (+12%), "бухгалтер" и "машинист экскаватора" (+28%). Популярность последних связана с сохранением высоких темпов инфраструктурного и дорожного строительства в стране.