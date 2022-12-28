Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами за инцидент с дронами КНДР

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп принёс извинения гражданам страны за инцидент с дронами КНДР и неспособность армии их сбить. Об этом пишет Yonhap.

"Я хотел бы сказать, что приношу извинения гражданам за результат операции, проведённой в ответ на провокацию беспилотников Северной Кореи", — отметил министр.

Глава ведомства также опроверг сообщения СМИ о том, что один из пяти беспилотников КНДР мог долететь до центра Сеула, где расположены Офис президента и Министерство обороны. По его словам, это легко увидеть с помощью данных устройств слежения.