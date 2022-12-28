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28 декабря, 08:29

Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами за инцидент с дронами КНДР

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп принёс извинения гражданам страны за инцидент с дронами КНДР и неспособность армии их сбить. Об этом пишет Yonhap.

"Я хотел бы сказать, что приношу извинения гражданам за результат операции, проведённой в ответ на провокацию беспилотников Северной Кореи", — отметил министр.

Глава ведомства также опроверг сообщения СМИ о том, что один из пяти беспилотников КНДР мог долететь до центра Сеула, где расположены Офис президента и Министерство обороны. По его словам, это легко увидеть с помощью данных устройств слежения.

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Ранее сообщалось, что северокорейские дроны пересекли демаркационную линию и вошли в воздушное пространство Южной Кореи. Сеул задействовал военную авиацию против дронов. По данным Yonhap, при попытке перехвата беспилотников в округе Хонсон разбился один из южнокорейских штурмовиков Ка-1, оба пилота спаслись. При этом один из дронов был замечен в небе над южнокорейской столицей.

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ТАСС / EPA / YONHAP

Артур Белкин

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