Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами за инцидент с дронами КНДР
Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп принёс извинения гражданам страны за инцидент с дронами КНДР и неспособность армии их сбить. Об этом пишет Yonhap.
"Я хотел бы сказать, что приношу извинения гражданам за результат операции, проведённой в ответ на провокацию беспилотников Северной Кореи", — отметил министр.
Глава ведомства также опроверг сообщения СМИ о том, что один из пяти беспилотников КНДР мог долететь до центра Сеула, где расположены Офис президента и Министерство обороны. По его словам, это легко увидеть с помощью данных устройств слежения.
Ранее сообщалось, что северокорейские дроны пересекли демаркационную линию и вошли в воздушное пространство Южной Кореи. Сеул задействовал военную авиацию против дронов. По данным Yonhap, при попытке перехвата беспилотников в округе Хонсон разбился один из южнокорейских штурмовиков Ка-1, оба пилота спаслись. При этом один из дронов был замечен в небе над южнокорейской столицей.
ТАСС / EPA / YONHAP