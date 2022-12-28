Жительница Приморья неделю не могла выйти из дома из-за огромных сугробов

Жительница посёлка городского типа Кавалерово в Приморском крае оказалась на неделю заперта в своём доме из-за огромного количества снега. Спрессованные сугробы не давали ей даже открыть калитку. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ, опубликовав видео женщины в телеграм-канале.

Жительница Приморья оказалась заперта в доме из-за снега. Видео © Telegram / Народный фронт — Приморье

"Жительница Кавалерово почти неделю не может выйти из дома и добраться до работы из-за нечищенных дорог. Из-за большого снежного покрова элементарно не открывается калитка. Женщина не может попасть ни в магазин, ни в аптеку, ни на работу", — рассказали в ОНФ.

Женщина поделилась, что в местной администрации ей посоветовали лезть через забор, но состояние здоровья не позволяет ей сделать это. Сама она также не может расчистить дорогу лопатой.

Как сообщили РИА "Новости" в ОНФ, в среду к дому женщины всё же прислали трактор для расчистки снега. Информация о том, что территорию не убирали на протяжении недели, будет передана в прокуратуру. До этого ведомство вынесло представление главе Кавалеровского округа в связи со снежными завалами.