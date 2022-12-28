Милонов предложил проверить сетевые магазины перед новогодними праздниками

Милонов пояснил, что в предпраздничные дни многие россияне заняты хлопотами по подготовке новогоднего стола, люди постепенно покупают необходимые продукты и делают это именно в крупных сетевых магазинах, где сразу можно приобрести всё необходимое по умеренной цене. При этом в последнее время парламентарий получает много жалоб от граждан по поводу необоснованного роста стоимости товаров перед Новым годом. Некоторые магазины даже перестали указывать реальные цены и тем самым вводят покупателей в заблуждение.