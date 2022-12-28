Милонов предложил проверить сетевые магазины перед новогодними праздниками
Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал проверить крупные сетевые магазины. С этой просьбой он обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому.
"Прошу Вас рассмотреть возможность организации проверки крупных сетевых магазинов в Российской Федерации на предмет необоснованного повышения цен, сговора и использования недобросовестных приёмов ведения бизнеса", — сказано в письме, копия которого оказалась в распоряжении RT.
Милонов пояснил, что в предпраздничные дни многие россияне заняты хлопотами по подготовке новогоднего стола, люди постепенно покупают необходимые продукты и делают это именно в крупных сетевых магазинах, где сразу можно приобрести всё необходимое по умеренной цене. При этом в последнее время парламентарий получает много жалоб от граждан по поводу необоснованного роста стоимости товаров перед Новым годом. Некоторые магазины даже перестали указывать реальные цены и тем самым вводят покупателей в заблуждение.
Ранее в "Роскачестве" назвали небезопасными 52% пресервов из сельди на магазинных прилавках. В них нашли дрожжи, плесень и слишком много масла.
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