ВС РФ уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 80 бойцов Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.

Также противник потерял один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.