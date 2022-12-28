ВС РФ уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 80 бойцов Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.
Также противник потерял один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
А накануне российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты и семь автомобилей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ