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28 декабря, 11:38

ВС РФ уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 80 бойцов Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.

Также противник потерял один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

ВС РФ уничтожили ещё одну гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

ВС РФ уничтожили ещё одну гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

А накануне российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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