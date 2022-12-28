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Опубликовано 28 декабря 2022, 11:33

Губернатор Беглов поздравил с наступающим Новым годом мобилизованных петербуржцев

Санкт-Петербург очень гордится бойцами, участвующими в спецоперации на Украине, их мужество и отвага достойны защитников блокадного Ленинграда. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в новогоднем обращении к мобилизованным петербуржцам.

"Вы встречаете 2023 год, сражаясь за правое дело. С оружием в руках вы защищаете нашу Родину. Её независимость и суверенитет. Жизни наших соотечественников. Покой родных и близких вам людей. <...> Мы гордимся вами. Ваши мужество и отвага, стойкость и доблесть достойны защитников блокадного Ленинграда", — приводит газета "Петербургский дневник" слова Беглова.

Как отметил губернатор, вся Северная столица — от Невского проспекта до новых районов — мысленно с российскими бойцами в каждый день спецоперации.

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Наталья Демьянова
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