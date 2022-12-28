Губернатор Беглов поздравил с наступающим Новым годом мобилизованных петербуржцев

Санкт-Петербург очень гордится бойцами, участвующими в спецоперации на Украине, их мужество и отвага достойны защитников блокадного Ленинграда. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в новогоднем обращении к мобилизованным петербуржцам.

"Вы встречаете 2023 год, сражаясь за правое дело. С оружием в руках вы защищаете нашу Родину. Её независимость и суверенитет. Жизни наших соотечественников. Покой родных и близких вам людей. <...> Мы гордимся вами. Ваши мужество и отвага, стойкость и доблесть достойны защитников блокадного Ленинграда", — приводит газета "Петербургский дневник" слова Беглова.