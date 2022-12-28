Телеведущий Влад Кадони перенёс операцию на позвоночнике

"Для тех, кто в курсе и волновался, — операция прошла успешно. От наркоза отошёл, уже чувствую себя великолепно. Позвоночник на месте, сидеть отныне буду без проблем", — написал он.

Кадони признался, что хотел дождаться результата операции, поэтому ничего не говорил, теперь же всё нормально. При этом о её причинах телеведущий умолчал. Он также отметил неуместность шуток про геморрой, поскольку болезни такой у него нет и не было. Как сообщает Starhit, операция должна была состояться раньше, но перенести её пришлось из-за съёмок в шоу "Наследники и самозванцы".