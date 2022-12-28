ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 11:27

Телеведущий Влад Кадони перенёс операцию на позвоночнике

Телеведущий Влад Кадони рассказал об успешно перенесённой операции на позвоночнике

Телеведущему Владу Кадони провели операцию на позвоночнике. Как рассказал он сам в соцсетях, всё прошло успешно.

Кадони в больнице после операции. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Domkadoni

Кадони в больнице после операции. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Domkadoni

"Для тех, кто в курсе и волновался, — операция прошла успешно. От наркоза отошёл, уже чувствую себя великолепно. Позвоночник на месте, сидеть отныне буду без проблем", — написал он.

Кадони признался, что хотел дождаться результата операции, поэтому ничего не говорил, теперь же всё нормально. При этом о её причинах телеведущий умолчал. Он также отметил неуместность шуток про геморрой, поскольку болезни такой у него нет и не было. Как сообщает Starhit, операция должна была состояться раньше, но перенести её пришлось из-за съёмок в шоу "Наследники и самозванцы".

Лариса Долина заявила, что перенёсший операцию на ноге Басков идёт на поправку

Лариса Долина заявила, что перенёсший операцию на ноге Басков идёт на поправку

Ранее стало известно, что Влада Кадони увольняют из "Дома-2" из-за его нового шоу в стиле "Пусть говорят". Контракт разорвали 15 декабря.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Domkadoni

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров