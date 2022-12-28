Телеведущий Влад Кадони перенёс операцию на позвоночнике
Телеведущий Влад Кадони рассказал об успешно перенесённой операции на позвоночнике
Телеведущему Владу Кадони провели операцию на позвоночнике. Как рассказал он сам в соцсетях, всё прошло успешно.
Кадони в больнице после операции. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Domkadoni
"Для тех, кто в курсе и волновался, — операция прошла успешно. От наркоза отошёл, уже чувствую себя великолепно. Позвоночник на месте, сидеть отныне буду без проблем", — написал он.
Кадони признался, что хотел дождаться результата операции, поэтому ничего не говорил, теперь же всё нормально. При этом о её причинах телеведущий умолчал. Он также отметил неуместность шуток про геморрой, поскольку болезни такой у него нет и не было. Как сообщает Starhit, операция должна была состояться раньше, но перенести её пришлось из-за съёмок в шоу "Наследники и самозванцы".
Ранее стало известно, что Влада Кадони увольняют из "Дома-2" из-за его нового шоу в стиле "Пусть говорят". Контракт разорвали 15 декабря.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Domkadoni