Убившая детей екатеринбурженка перед расправой употребляла психотропные вещества
Убившая трёх детей жительница Екатеринбурга частично призналась в содеянном
Убившая трёх несовершеннолетних детей жительница Екатеринбурга перед жестокой расправой употребляла психотропные вещества. Об этом Лайфу рассказал её адвокат Олег Грязютин.
По его словам, она не может ровно излагать события и постоянно меняет свои показания, однако частично признала вину и раскаялась во время заседания суда, на котором ей избирается мера пресечения.
Жительница Екатеринбурга употребляла психотропные вещества перед убийством трёх детей. Видео © LIFE
Ранее Лайф писал о том, что в Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Следователи возбудили уголовное дело. В объёмной записке женщина назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе. Позднее в её организме были найдены наркотики. Религиовед Алексей Старостин предположил, что убийца могла находиться под влиянием нетрадиционной религиозной организации.
LIFE