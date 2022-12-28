Убившая детей екатеринбурженка перед расправой употребляла психотропные вещества

Убившая трёх несовершеннолетних детей жительница Екатеринбурга перед жестокой расправой употребляла психотропные вещества. Об этом Лайфу рассказал её адвокат Олег Грязютин.

По его словам, она не может ровно излагать события и постоянно меняет свои показания, однако частично признала вину и раскаялась во время заседания суда, на котором ей избирается мера пресечения.