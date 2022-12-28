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28 декабря, 11:19
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Убившая детей екатеринбурженка перед расправой употребляла психотропные вещества

Убившая трёх детей жительница Екатеринбурга частично призналась в содеянном

Убившая трёх несовершеннолетних детей жительница Екатеринбурга перед жестокой расправой употребляла психотропные вещества. Об этом Лайфу рассказал её адвокат Олег Грязютин.

По его словам, она не может ровно излагать события и постоянно меняет свои показания, однако частично признала вину и раскаялась во время заседания суда, на котором ей избирается мера пресечения.

Жительница Екатеринбурга употребляла психотропные вещества перед убийством трёх детей. Видео © LIFE

Мать-убийца с Урала на пяти листах описала мотивы, где муж — "сатана", а дети — "грешники"

Мать-убийца с Урала на пяти листах описала мотивы, где муж — "сатана", а дети — "грешники"

Ранее Лайф писал о том, что в Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Следователи возбудили уголовное дело. В объёмной записке женщина назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе. Позднее в её организме были найдены наркотики. Религиовед Алексей Старостин предположил, что убийца могла находиться под влиянием нетрадиционной религиозной организации.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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