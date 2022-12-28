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Регион
Опубликовано 28 декабря 2022, 11:08
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ВСУ лишились свыше 170 бойцов в ходе провального штурма недалеко от Макеевки ЛНР

Марочко: ВСУ лишились свыше 170 бойцов при попытке штурма на западной границе ЛНР

Украинские войска потеряли свыше 170 бойцов при попытке штурма на западной границе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Буквально сейчас пришла информация: в районе населённых пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка противник понёс колоссальные потери при штурме. По приблизительным подсчётам, более 170 украинских боевиков ликвидировано на этом направлении", — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что в настоящее время ВСУ продолжают предпринимать "самоубийственные попытки" штурма позиций российских военнослужащих.

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А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные несут большие потери, поэтому вынуждены пополнять личный состав неподготовленными новобранцами. Он отметил, что в последние дни было много разных событий, причём для ВСУ — "не очень хороших".

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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