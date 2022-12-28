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28 декабря, 11:38

ВСУ потеряли более 30 военных на Купянском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: ВС России уничтожили более 30 украинских военных в Харьковской области

Российские военные за сутки ликвидировали более 30 украинских военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля на Купянском направлении. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих", — отметил он.

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Ранее Лайф писал, что три артиллерийские системы М777 ВСУ, произведённые в США, были уничтожены бойцами Российской армии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Кроме того, военные РФ разбили диверсионную группу ВСУ на территории Луганской Народной Республики.

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ТАСС / Станислав Красильников

Алексей Берковиц

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