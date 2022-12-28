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28 декабря, 11:36

Ватикан сообщил об ухудшении состояния здоровья почётного папы римского Бенидикта XVI

Состояние здоровья почётного папы Бенедикта XVI резко ухудшилось, однако он находится под постоянным наблюдением врачей. Об этом журналистам сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Что касается состояния здоровья почётного папы, о котором папа Франциск просил молиться, я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение состояния его здоровья в связи с преклонным возрастом", — заявил Бруни.

По словам представителя Ватикана, ситуация с состоянием Бенидикта XVI находится под контролем. Отметим, что он был первым понтификом за последние 600 лет, который добровольно отказался от папского престола. Сейчас ему 95 лет.

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ТАСС / Maria Grazia Picciarella / ROPI / ZUMA

Артур Белкин

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