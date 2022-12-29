"Нет сил, очень устаю": Уехавшая из России дочь Заворотнюк пожаловалась на проблемы
Уехавшая из России дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на проблемную жизнь в ОАЭ
Дочь страдающей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на жизнь в Объединённых Арабских Эмиратах. Её мать сейчас находится на дорогостоящем лечении в московской клинике. А её 26-летняя наследница, ухаживавшая раньше за мамой, уехала за мужем в ОАЭ. Однако там девушку одна за другой преследуют неудачи.
Как пишет сайт kp.ru, в Дубае избраннику младшей Заворотнюк предложили работу. Сначала она радовалась, что сбылась её мечта жить зимой у моря. Но, как только супруги прибыли на место назначения, начались трудности, первая — с квартирой. Цены из-за огромного количества россиян в ОАЭ, рассказала Анна, взлетели, а "по деньгам" вариант никак не подобрать. Во-вторых, по приезде у неё резко ухудшилось самочувствие. Выяснилось, что ветреный климат россиянке тоже не подходит.
"Опять меня продуло, сегодня стало хуже. Нет сил, очень устаю — мне кажется, это с болезнью связано. Но я жива. Борюсь с ветром. Пока терплю полное фиаско. Сегодня проснулась с новым голосом — что-то среднее между баритоном и басом. А болеть некогда", — цитирует издание Заворотнюк.
Ранее Лайф писал, что дочь Заворотнюк намекнула на замужество. Отвечая на вопрос подписчиков об отношении к смене фамилии после свадьбы, девушка тогда довольно непрозрачно намекнула на новый статус. По словам Анны, её избранник работает "волшебником".
Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла две операции, ей удалили часть мозга — и это не могло остаться без последствий. К тому же этот вид онкологии неизлечим, что сильно бьёт по моральному состоянию звезды.
@anna_zavorotnyuk