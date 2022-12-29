"Нет сил, очень устаю": Уехавшая из России дочь Заворотнюк пожаловалась на проблемы

Дочь страдающей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на жизнь в Объединённых Арабских Эмиратах. Её мать сейчас находится на дорогостоящем лечении в московской клинике. А её 26-летняя наследница, ухаживавшая раньше за мамой, уехала за мужем в ОАЭ. Однако там девушку одна за другой преследуют неудачи.

Как пишет сайт kp.ru, в Дубае избраннику младшей Заворотнюк предложили работу. Сначала она радовалась, что сбылась её мечта жить зимой у моря. Но, как только супруги прибыли на место назначения, начались трудности, первая — с квартирой. Цены из-за огромного количества россиян в ОАЭ, рассказала Анна, взлетели, а "по деньгам" вариант никак не подобрать. Во-вторых, по приезде у неё резко ухудшилось самочувствие. Выяснилось, что ветреный климат россиянке тоже не подходит.

"Опять меня продуло, сегодня стало хуже. Нет сил, очень устаю — мне кажется, это с болезнью связано. Но я жива. Борюсь с ветром. Пока терплю полное фиаско. Сегодня проснулась с новым голосом — что-то среднее между баритоном и басом. А болеть некогда", — цитирует издание Заворотнюк.

Ранее Лайф писал, что дочь Заворотнюк намекнула на замужество. Отвечая на вопрос подписчиков об отношении к смене фамилии после свадьбы, девушка тогда довольно непрозрачно намекнула на новый статус. По словам Анны, её избранник работает "волшебником".