Германия провалила план по переходу на возобновляемые источники энергии

Планы властей Германии перевести производство 80% электроэнергии в стране на возобновляемые источники к 2030 году, который предложил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек, будет провален. Об этом пишет газета Bild.



По данным издания, в этом убеждаются всё больше экспертов. Причина же кроется в стагнации расширения ветроэнергетики и отсутствии необходимых энергохранилищ. Так, в 2022 году в ФРГ было установлено 200 ветряных турбин, а это намного меньше намеченного. При этом процедуры утверждения подобных проектов длятся долгие годы. А нехватка накопителей сказывается на отсутствии запасов зелёной энергии на случаи безветренных зимних недель.

По данным газеты, чтобы замысел Хабека был успешно осуществлён, с 2023 года до конца 2029-го в Германии необходимо строить порядка шести ветряных турбин ежедневно мощностью 4,2 МВт каждая. При этом с 2010 по 2021 год каждый день устанавливалось всего 3–4 турбины мощностью 2,8 МВт каждая. А за 20 лет на суше были построены турбины мощностью 56 ГВт. За следующие семь лет необходимо добавить ещё 59 ГВт, дабы федеральное правительство сумело достичь к 2030 году цели в 115 ГВт. То есть ежегодно необходимо порядка 9 ГВт дополнительной мощности.

"Планы Хабека обречены на провал. Ускорить темпы строительства в намеченных масштабах к 2030 году на сегодняшний день абсолютно нереально", — сообщил представитель оппозиционного блока ХДС/ХСС по энергетической политике Марк Хельфрих.