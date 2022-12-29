Лавров дал общую характеристику украинским политикам
Лавров заявил, что украинские политики недоговороспособны
Политики, представляющие сейчас Украину, не способны к достижению договорённостей. Такую характеристику им дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью", — приводит РИА "Новости" слова главы МИД РФ.
Министр также высказал мнение, что большинство украинских политиков сейчас — откровенные русофобы.
Как рассказывал Лайф, ранее Лавров заявил, что Москва желает как можно скорее разрешить ситуацию вокруг Украины. В то же время приоритетом для РФ являются жизни солдат и мирных граждан, которые остаются в зоне боевых действий.
kremlin.ru