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29 декабря, 02:57

Лавров дал общую характеристику украинским политикам

Лавров заявил, что украинские политики недоговороспособны

Политики, представляющие сейчас Украину, не способны к достижению договорённостей. Такую характеристику им дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью", — приводит РИА "Новости" слова главы МИД РФ.

Министр также высказал мнение, что большинство украинских политиков сейчас — откровенные русофобы.

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Как рассказывал Лайф, ранее Лавров заявил, что Москва желает как можно скорее разрешить ситуацию вокруг Украины. В то же время приоритетом для РФ являются жизни солдат и мирных граждан, которые остаются в зоне боевых действий.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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