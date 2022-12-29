Лавров дал общую характеристику украинским политикам

Политики, представляющие сейчас Украину, не способны к достижению договорённостей. Такую характеристику им дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это совсем не прозрение": Лавров объяснил скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях

Как рассказывал Лайф, ранее Лавров заявил, что Москва желает как можно скорее разрешить ситуацию вокруг Украины. В то же время приоритетом для РФ являются жизни солдат и мирных граждан, которые остаются в зоне боевых действий.