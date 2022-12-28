"Это совсем не прозрение": Лавров объяснил скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях
Лавров: В заявлении Меркель о Минских соглашениях нет признаков новой волны русофобии
Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях не связано с тем, что она пытается не отстать от "поезда русофобии". Об этом в передаче "Большая игра" на Первом канале сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, за несколько лет до ухода из большой политики Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложила Москве напрямую договариваться с Киевом, несмотря на Минские соглашения.
"Так что это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы. Это было глубоко укоренено", — отметил Лавров.
Поэтому, как подчеркнул глава российского МИД, войну России объявили после того, как на Украине прошёл госпереворот, а также после того, как Минские договорённости никто не собирался выполнять, что, собственно, и "подтвердила" недавно экс-канцлер.
Ранее Меркель заявила, что вопрос о её участии в переговорах по Украине сейчас не стоит. Комментируя политику, которую она проводила в отношении Москвы и Киева, она отметила, что в то время принимала решения, следуя логике, которая до сих пор ей кажется разумной.
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