Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях не связано с тем, что она пытается не отстать от "поезда русофобии". Об этом в передаче "Большая игра" на Первом канале сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, за несколько лет до ухода из большой политики Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложила Москве напрямую договариваться с Киевом, несмотря на Минские соглашения.

"Так что это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы. Это было глубоко укоренено", — отметил Лавров.

Поэтому, как подчеркнул глава российского МИД, войну России объявили после того, как на Украине прошёл госпереворот, а также после того, как Минские договорённости никто не собирался выполнять, что, собственно, и "подтвердила" недавно экс-канцлер.