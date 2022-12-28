В России до конца 2023 года продлили сертификаты лётной годности иностранных самолётов

Российский кабмин продлил сертификаты лётной годности иностранных самолётов до 31 декабря следующего года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Сроки действия сертификатов лётной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года", — указано в документе.