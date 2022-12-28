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28 декабря, 18:37

В России до конца 2023 года продлили сертификаты лётной годности иностранных самолётов

Российский кабмин продлил сертификаты лётной годности иностранных самолётов до 31 декабря следующего года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Сроки действия сертификатов лётной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года", — указано в документе.

Почти все самолёты российских авиакомпаний получили сертификаты лётной годности

Почти все самолёты российских авиакомпаний получили сертификаты лётной годности

Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ направит Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.

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Telegram / "Аэропорт Шереметьево"

Наталья Исакова

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