В России до конца 2023 года продлили сертификаты лётной годности иностранных самолётов
Российский кабмин продлил сертификаты лётной годности иностранных самолётов до 31 декабря следующего года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Сроки действия сертификатов лётной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года", — указано в документе.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ направит Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.
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