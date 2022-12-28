Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники придумали новый способ обмана пользователей Telegram: юзерам приходит предложение принять участие в онлайн-голосовании, а для подтверждения голоса предлагается ввести личные данные. Однако в результате выигрывают лишь злоумышленники, которые и получают доступ к аккаунту. Об этом сообщается в блоге Лаборатории Касперского, который ведут эксперты компании.

"Под конец года многие пользователи столкнулись с новой схемой "угона" учётной записи от мессенджера Telegram. Кто-то из контакт-листа просит принять участие в некоем онлайн-голосовании и присылает ссылку на сайт. Для учёта голосов требуется ввести свой номер телефона и код верификации. И вот как раз этого делать ни в коем случае не нужно — велика вероятность, что вы лишитесь своей учётной записи", — говорится в блоге.

Эксперты предупреждают, что если знакомый обратился с подобной просьбой, значит, его аккаунт уже угнали. А чтобы развести новую жертву, мошенники используют разные уловки — иногда рассказывают истории про участвующего в конкурсе ребёнка, а иногда пишут просто "проголосуй за меня", не вдаваясь в подробности. Сайт аферистов выглядит крайне скромно. Первая страница с сообщением "Заходите и голосуйте за конкурсантов", затем — поле для ввода телефона и сообщение о том, что необходимо аутентифицироваться, и экран для ввода кода подтверждения, который организаторы конкурса якобы выслали вам в Telegram. Как только все эти действия будут выполнены, учётная запись будет потеряна.

"При выключенной двухфакторной авторизации Telegram номер телефона и присланный код — всё, что нужно злоумышленнику для входа в вашу учётную запись. Если вы введёте этот код на сайте мошенников, то они получат полное право распоряжаться вашей учётной записью. В том числе, например, привязать её к другому телефону", — отметили в компании.