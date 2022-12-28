В Британии назвали ошибку Байдена по Украине
The Spectator: Прошлогоднее обещание Киеву о вступлении в НАТО оказалось ошибкой Байдена
Американский лидер Джо Байден ошибся, когда в 2021 году намекнул Украине на её возможное вступление в НАТО. Таким мнением поделился журналист The Spectator Роберт Сервис.
"Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году. Обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского", — сказано в публикации.
Обозреватель убеждён, что негативная реакция со стороны России в связи с этим была очевидна, однако политики на Западе не учли этого и не приняли мер по предотвращению подобного развития событий.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страна желает разрешить ситуацию вокруг Украины как можно скорее. Министр подчеркнул, что приоритетом для РФ являются жизни солдат и мирных граждан, которые остаются в зоне боевых действий.
ТАСС / AP / Andrew Harnik