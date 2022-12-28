В Британии назвали ошибку Байдена по Украине

Американский лидер Джо Байден ошибся, когда в 2021 году намекнул Украине на её возможное вступление в НАТО. Таким мнением поделился журналист The Spectator Роберт Сервис.

"Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году. Обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского", — сказано в публикации.

Обозреватель убеждён, что негативная реакция со стороны России в связи с этим была очевидна, однако политики на Западе не учли этого и не приняли мер по предотвращению подобного развития событий.