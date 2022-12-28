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Регион
Опубликовано 28 декабря 2022, 18:01
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Лавров: США не будут отправлять специалистов на Украину в связи с передачей ЗРК Patriot

США по дипломатическим каналам заявили российской стороне о нежелании направлять на Украину американских специалистов вместе с системами зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в передаче "Большая игра" на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что Москва поинтересовалась у Вашингтона, означает ли решение передать Киеву батарею Patriot то, что на территории Незалежной теперь будут присутствовать американские специалисты.

"Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России", — сказал министр.

В Вашингтоне, по словам главы российского МИД, также отметили, что для ввода в строй Patriot понадобится как минимум несколько месяцев, пока бойцы ВСУ не освоят это непростое вооружение.

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А ранее Лавров заявил, что территории четырёх новых субъектов России должны быть полностью освобождены. Он пояснил, что речь идёт о границах вышеперечисленных регионов в составе РФ в соответствии с российской конституцией.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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