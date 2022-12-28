FT: ExxonMobil пожаловалась в суд на Евросоюз из-за налога на сверхприбыль энергокомпаний
Американская корпорация ExxonMobil подала на Евросоюз в суд после введения налога на сверхприбыль компаний, которые занимаются поставками ископаемого топлива. По данным Financial Times, это произошло на фоне энергетического кризиса в ЕС.
Газета уточняет, что иск подали немецкое и нидерландское подразделения компании. Они направили обращение в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Американская организация таким образом хочет оспорить законность решения Совета ЕС о налоге на уровне сообщества.
Ранее глава Минобороны Австрии Таннер заявила о возможном отключении электричества в ЕС. За ними якобы будут стоять спецслужбы из России.
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