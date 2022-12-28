В Турции встретили возгласом "Браво!" нефтяной ультиматум Путина Западу

Решение президента России Владимира Путина ответить на введение потолка цен на нефть нашло массовую поддержку у читателей турецкого издания Haber 7 . Об этом сообщает РИА "Новости", изучив комментарии под соответствующим материалом.

Лайф писал, что президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Речь в нём идёт о запрете на поставки энергоресурса в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.