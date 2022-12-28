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28 декабря, 16:39
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В Турции встретили возгласом "Браво!" нефтяной ультиматум Путина Западу

Читатели турецкого Haber 7 предрекли Европе трудные времена из-за ответа Путина на введение нефтяного потолка цен

Решение президента России Владимира Путина ответить на введение потолка цен на нефть нашло массовую поддержку у читателей турецкого издания Haber 7. Об этом сообщает РИА "Новости", изучив комментарии под соответствующим материалом.

"Путин совершенно прав, браво!" поделился восторгом один из участников обсуждения.

"Молодец, Путин. Пусть видят, что значит слепо следовать за Америкой", — написал другой комментатор.

"Кажется, для Европы грядут очень трудные дни", — резюмировал ещё один читатель.

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Лайф писал, что президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Речь в нём идёт о запрете на поставки энергоресурса в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.

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kremlin.ru

Алексей Берковиц

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