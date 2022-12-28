Терапевт раскрыла главные лайфхаки для крепкого иммунитета

Организм — это единая система, на работу которой могут влиять огромное количество факторов: стрессовые ситуации, нарушение режима труда и отдыха, авитаминоз, нерегулярное и неполноценное питание, неблагоприятные погодные условия. На этом фоне у человека происходит снижение адаптационных способностей к агрессивным внешним факторам, таким как вирусы. Способы поддержать иммунитет в зимний период читателям Лайфа подсказала главный врач клиник МЕДСИ, терапевт Алёна Глушакова.

С целью профилактики заболеваний и для улучшения адаптационных механизмов рекомендуется наладить полноценное здоровое питание, придерживаться нормированного режима труда и отдыха, принимать прописанные врачом витамины и заниматься физической активностью, например утренней зарядкой.

"Этот вид физических упражнений подходит для людей любого возраста и физической подготовки — это и маленькие дети, и дамы в прекрасном положении, и люди преклонного возраста. Особых условий не требуется, достаточно одного квадратного метра и вашего желания. Зарядка помогает проснуться, привести свой организм в рабочее состояние и зарядиться энергией. Это важно для поддержания защитных сил организма", — рекомендует врач.

Говоря о здоровом питании, собеседница Лайфа обращает внимание на завтрак — самый энергетически ценный приём пищи. В этот период лучше обратить своё внимание не на замороженные продукты и консервы, а на свежие овощи, фрукты, зелень, рыбу, мясо, злаки. А чем запивать? В период разгула вирусной инфекции полезны настой шиповника, чай с лимоном, мёдом, черникой, малиной, чёрной смородиной. В таком напитке содержится много витамина С. Но будет ещё лучше, если добавлять в чай травы — лимонник, мяту, мелиссу, цветы липы, листья смородины и другие.

"Для крепкого иммунитета не менее важно высыпаться. Количество часов ночного сна зависит от возраста человека. Причём недосып, чреватый разбитостью, усталостью, сонливостью, не менее опасен, чем пересып. Оптимальным вариантом для взрослого человека в возрасте от 25 до 65 лет считается продолжительность сна в 7–9 часов. Крепкий сон восстанавливает потраченные за день силы, способствует поддержанию защитных сил организма на должном уровне", — объясняет терапевт.