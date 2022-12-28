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28 декабря, 17:21

Юрист объяснила, в каких случаях можно вернуть деньги за новогоднее шоу

Юрист Фёдорова: Вернуть деньги за билеты на новогоднее шоу без уважительной причины можно

Покупатель вправе вернуть билеты на новогоднее шоу из-за того, что передумал на него идти. Однако сделать возврат денег надо не позднее, чем за десять дней до мероприятия. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала юрист Ольга Фёдорова.

Юрист Фёдорова объяснила, при каких условиях можно вернуть деньги за новогодние шоу. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Вернуть средства можно и день в день, но по уважительной причине, например из-за болезни. Проблемы со здоровьем нужно будет подтвердить медицинскими документами.

По словам специалиста, процедура сдачи обычного билета отличается от сдачи электронного только технически. Так, в первом случае нужны оригинал документа и заявление о возврате, а во втором — распечатка квитанции и чек. Фёдорова порекомендовала заранее ознакомиться с офертой, чтобы понимать, кому именно нужно вернуть покупку.

Юрист также отметила, что у организатора шоу есть 10 дней на рассмотрение заявления, чтобы принять решение о возврате средств. Поэтому лично присутствовать необязательно, лучше отправить сообщение по почте.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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