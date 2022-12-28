Лавров: Территории четырёх новых субъектов РФ должны быть полностью освобождены
Территории четырёх новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — должны быть полностью освобождены. Об этом в передаче "Большая игра" на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он пояснил, что речь идёт о границах вышеперечисленных регионов в составе РФ в соответствии с российской конституцией. Отвечая на уточняющий вопрос, предстоит ли ещё нашим бойцам в ходе спецоперации освободить некоторые районы этих территорий, которые на данный момент пока находятся под контролем Киева, Лавров заявил: "Конечно".
Ранее Лайф рассказывал, что "Единая Россия" создала региональные отделения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Также ЕР планирует определить ответственных депутатов, поддерживающих связь с избирателями четырёх новых субъектов РФ.
VK / МИД России