В Подмосковье подготовили новогоднюю программу для владельцев "Пушкинской карты"

Новогоднюю программу подготовили государственные музеи и театры Подмосковья для владельцев "Пушкинской карты". Жителям региона в возрасте от 14 до 22 лет будут доступны различные балетные постановки, рождественские квесты и театрализованные экскурсии, сообщает издание "Вести Подмосковья".

Подростки в регионе смогут посетить как выставки и музыкальные спектакли, так и балетные постановки, квесты и театрализованные экскурсии. Например, в историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре откроется музыкальная гостиная "Рождественские истории", в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" им. Тютчева состоится "Рождество в дворянской усадьбе". Также подросткам покажут мюзикл "Волшебник Изумрудного города" и музыкальный спектакль "Волшебная барабанная палочка" в мемориальном музее-заповеднике им. Чайковского в Клину.

Вместе с тем гостей будут ждать в музеях Серпухова, Чехова, Сергиева Посада, Звенигорода и Солнечногорска. Новогоднюю программу подготовили и областные театры. Подробнее сообщается на официальных сайтах учреждений и в соцсетях. Отметим, что на счетах "Пушкинских карт" лежат пять тысяч рублей, на которые можно купить билеты в музеи, театры, концертные залы и кинотеатры на фильмы российского производства.