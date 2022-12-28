Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца стоимостью 9,5 млн рублей
Мамаев с новой женой Надеждой Санько. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / nadihope
Жену бывшего игрока российской футбольной сборной Павла Мамаева оштрафовали за неуплату таможенных платежей в крупном размере. По данным "Рен-ТВ", обвинительный приговор в адрес Надежды был вынесен 27 декабря.
Прилетев в Россию из Дубая в январе текущего года, Надежда не задекларировала купленное за границей кольцо стоимостью 9,5 миллиона рублей и проследовала через зелёный коридор как ни в чём не бывало. Ювелирное изделие в итоге обнаружили при таможенном контроле, а сумма неуплаченных платежей за его ввоз составила свыше трёх миллионов рублей.
Суд назначил жене футболиста штраф в размере 200 тысяч рублей, изъятое кольцо Надежде вернут после того, как она оформит его должным образом.
В конце января Лайф писал, что Мамаев женился на Надежде Санько. В июне футболист стал отцом во второй раз — новоиспечённая супруга родила ему сына Тимофея.