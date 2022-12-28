На 74-м году жизни умер генеральный конструктор ракеты-носителя "Ангара" Владимир Нестеров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

"Информацию о кончине Владимира Евгеньевича подтверждаем", — сказали агентству в пресс-службе.

С 2005 по 2012 год Нестеров занимал должность генерального директора центра Хруничева, а в 2009–2014 годах — генконструктора средств выведения лёгкого и тяжёлого классов. Он также принимал участие в создании ракетных комплексов "Зенит", "Союз-2", "Протон-М". Первые пуски "Ангары" состоялись в 2014 году, когда были отправлены в космос лёгкая и тяжёлая версии носителя.