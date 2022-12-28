Умер генеральный конструктор ракеты-носителя "Ангара" Владимир Нестеров
Владимир Нестеров. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев
На 74-м году жизни умер генеральный конструктор ракеты-носителя "Ангара" Владимир Нестеров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.
"Информацию о кончине Владимира Евгеньевича подтверждаем", — сказали агентству в пресс-службе.
С 2005 по 2012 год Нестеров занимал должность генерального директора центра Хруничева, а в 2009–2014 годах — генконструктора средств выведения лёгкого и тяжёлого классов. Он также принимал участие в создании ракетных комплексов "Зенит", "Союз-2", "Протон-М". Первые пуски "Ангары" состоялись в 2014 году, когда были отправлены в космос лёгкая и тяжёлая версии носителя.
Ранее сообщалось, что генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни. В пресс-службе предприятия отметили, что "при непосредственном участии и под руководством Бузакова были сданы в эксплуатацию десятки подводных и надводных кораблей, а также гражданских судов различного класса и назначения, в том числе не имеющие аналогов в отечественном и мировом судостроении".