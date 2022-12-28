Мишустин заявил о планах удвоить выпуск отечественных автомобилей в ближайшие два-три года

Стратегия развития отечественного автопрома до 2035 года предполагает в ближайшее время увеличение выпуска машин в два раза. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин представил ключевые параметры стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года. Видео © Telegram / "Правительство РФ"

"Следующий вопрос касается ещё одной долговременной стратегии развития автомобильной промышленности. Она охватывает более чем десятилетний период до 2035 года и предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года", — сказал он на заседании кабмина.

Мишустин также назвал главной задачей автомобильной промышленности обеспечение достаточного количества машин на российском рынке. При этом развитие данной отрасли, как указал премьер, поможет и смежным сферам отечественной промышленности, таким как металлургия, металлообработка, электроника и информационные технологии.