В Уфе нашли тело 15-летней школьницы с пеной у носа и вейпом

Возле носа у погибшей была пена, а рядом лежал вейп и жидкость к нему. Родители подростка рассказали, что у неё не было суицидальных наклонностей. Из школы отзывы о погибшей также положительные. Она не прогуливала уроки, была старательной ученицей и всегда ладила со сверстниками.