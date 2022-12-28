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28 декабря, 13:23
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В Уфе нашли тело 15-летней школьницы с пеной у носа и вейпом

В подъезде одного из домов Уфы обнаружили тело 15-летней школьницы

В Калининском районе Уфы найдена мёртвой 15-летняя школьница. Её тело возле двери в квартиру обнаружил сосед, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Возле носа у погибшей была пена, а рядом лежал вейп и жидкость к нему. Родители подростка рассказали, что у неё не было суицидальных наклонностей. Из школы отзывы о погибшей также положительные. Она не прогуливала уроки, была старательной ученицей и всегда ладила со сверстниками.

Сейчас специалисты выясняют точную причину смерти девочки. Предположительно, пена возле носа могла появиться из-за отёка лёгких. Недавно школьница переболела гриппом, с температурой около 37 градусов.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Казани 16-летняя школьница умерла от отёка мозга после отравления суррогатным алкоголем.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков

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