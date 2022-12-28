В Уфе нашли тело 15-летней школьницы с пеной у носа и вейпом
В подъезде одного из домов Уфы обнаружили тело 15-летней школьницы
В Калининском районе Уфы найдена мёртвой 15-летняя школьница. Её тело возле двери в квартиру обнаружил сосед, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Возле носа у погибшей была пена, а рядом лежал вейп и жидкость к нему. Родители подростка рассказали, что у неё не было суицидальных наклонностей. Из школы отзывы о погибшей также положительные. Она не прогуливала уроки, была старательной ученицей и всегда ладила со сверстниками.
Сейчас специалисты выясняют точную причину смерти девочки. Предположительно, пена возле носа могла появиться из-за отёка лёгких. Недавно школьница переболела гриппом, с температурой около 37 градусов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Казани 16-летняя школьница умерла от отёка мозга после отравления суррогатным алкоголем.
Telegram / SHOT