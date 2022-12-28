"Нестерпимые муки совести": Психиатр предрёк плачевную судьбу матери из Екатеринбурга, убившей троих детей
Психиатр Детков предрёк муки совести жительнице Екатеринбурга, убившей троих детей
Жительнице Екатеринбурга, убившей троих детей, предрекли плачевную судьбу. По словам врача-психотерапевта, психиатра Дмитрия Деткова, женщина сможет понять, какое ужасное преступление она совершила, только после того, как у медиков получится прояснить её сознание.
"Психоз, будь он шизофренический или интоксикационный, пролечат, помутнение сознания пройдёт, реальность прояснится, галлюцинации исчезнут. И нестерпимые муки совести будут истязать эту женщину всю оставшуюся жизнь", — приводит издание ЕАН слова специалиста.
Детков предполагает, что психоз у екатеринбурженки развивался в течение определённого времени. Члены семьи вполне могли привыкнуть к её странному поведению, особенно если та не подавала вида и продолжала выполнять привычные обязанности, к примеру занималась готовкой и уборкой. А вот если бы женщина вела себя явно неадекватно, то кто-то из близких, вероятно, обратился бы за помощью к специалистам, считает психотерапевт. По его мнению, в данном случае имеет место "тихое и чрезвычайно опасное помешательство". При этом врач не исключает, что убийца троих детей может быть и жертвой оккультной секты. Такого человека вылечить уже гораздо сложнее, резюмировал Детков.
Напомним, в ночь на 26 декабря в Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Следователи возбудили уголовное дело. В объёмной записке женщина назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе. Позднее в её организме были найдены наркотики. Религиовед Алексей Старостин предположил, что убийца могла находиться под влиянием нетрадиционной религиозной организации.
Кадр из видео LIFE