"Нестерпимые муки совести": Психиатр предрёк плачевную судьбу матери из Екатеринбурга, убившей троих детей

Детков предполагает, что психоз у екатеринбурженки развивался в течение определённого времени. Члены семьи вполне могли привыкнуть к её странному поведению, особенно если та не подавала вида и продолжала выполнять привычные обязанности, к примеру занималась готовкой и уборкой. А вот если бы женщина вела себя явно неадекватно, то кто-то из близких, вероятно, обратился бы за помощью к специалистам, считает психотерапевт. По его мнению, в данном случае имеет место "тихое и чрезвычайно опасное помешательство". При этом врач не исключает, что убийца троих детей может быть и жертвой оккультной секты. Такого человека вылечить уже гораздо сложнее, резюмировал Детков.