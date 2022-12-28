Уровень безработицы в России в ноябре достиг исторического минимума

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в ноябре 2022 года безработица в России достигла исторического минимума.

"В ноябре безработица достигла исторического минимума — 3,7%", — заявил Мишустин.

По словам главы кабмина, достичь данных показателей удалось за счёт согласованной работы правительства, Госдумы и Совета Федерации, которая проходила в условиях "беспрецедентных санкций".