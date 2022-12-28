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28 декабря, 13:12

Уровень безработицы в России в ноябре достиг исторического минимума

Мишустин заявил, что безработица в России достигла исторического минимума в ноябре

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в ноябре 2022 года безработица в России достигла исторического минимума.

"В ноябре безработица достигла исторического минимума — 3,7%", — заявил Мишустин.

По словам главы кабмина, достичь данных показателей удалось за счёт согласованной работы правительства, Госдумы и Совета Федерации, которая проходила в условиях "беспрецедентных санкций".

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Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что власти России сумели удержать рынок труда от роста безработицы и придумали для этого специальные меры, применения которых в итоге не потребовалось.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин

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