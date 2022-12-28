Вирусолог рассказал, когда ждать спада эпидемии гриппа

Снижение заболеваемости гриппом в России может произойти в течение одного-двух месяцев. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал врач – инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, в стране сейчас много заболевших, потому что большое количество людей не имеет иммунитета к этой инфекции и не вакцинировалось.