Вирусолог рассказал, когда ждать спада эпидемии гриппа
Вирусолог Викулов: Снижение заболеваемости гриппом в РФ произойдёт в течение двух месяцев
Снижение заболеваемости гриппом в России может произойти в течение одного-двух месяцев. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал врач – инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, в стране сейчас много заболевших, потому что большое количество людей не имеет иммунитета к этой инфекции и не вакцинировалось.
"Уменьшение заболеваемости произойдёт в течение одного-двух месяцев, но это очень круглые расчёты. Однако, так как мы пик уже пережили, будем считать, что есть положительная динамика, хотя число острых респираторных вирусных инфекций продолжает оставаться достаточно высоким", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что около 1,8 миллиона жителей России заболели гриппом за последнюю неделю. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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