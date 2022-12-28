"Буду всегда рядом": Вдова получила трогательный подарок от юмориста Пономаренко уже после его смерти
Вдова юмориста Пономаренко рассказала, что получила от мужа подарок уже после его смерти
Вдова юмориста из "Кривого зеркала" и "Аншлага" Александра Пономаренко рассказала, что получила подарок от мужа после его смерти. В интервью сайту kp.ru Анна отметила, что 55-летний супруг не дожил до её дня рождения меньше суток.
"Такое впечатление, что он предвидел свою смерть. Поэтому заказал подарок заранее. Уже после его смерти пришёл от него букет с открыткой. В ней Саша написал, что всегда будет рядом", — рассказала вдова артиста.
Последняя открытка Пономаренко для супруги. Фото © kp.ru
По словам Анны, в последние дни Пономаренко практически не мог разговаривать и общался с близкими только с помощью глаз. При этом, как отметила вдова юмориста, он не любил жаловаться и грустить, поэтому старался шутить до последнего.
Напомним, артист "Кривого зеркала" Александр Пономаренко умер 24 декабря. У 55-летнего юмориста был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгкие. Как рассказал коллега по программе Александр Морозов, его брат Валерий потратил все сбережения на попытки спасти умирающего от болезни Александра, но тщетно.
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