"Буду всегда рядом": Вдова получила трогательный подарок от юмориста Пономаренко уже после его смерти

Вдова юмориста из "Кривого зеркала" и "Аншлага" Александра Пономаренко рассказала, что получила подарок от мужа после его смерти. В интервью сайту kp.ru Анна отметила, что 55-летний супруг не дожил до её дня рождения меньше суток.

"Такое впечатление, что он предвидел свою смерть. Поэтому заказал подарок заранее. Уже после его смерти пришёл от него букет с открыткой. В ней Саша написал, что всегда будет рядом", — рассказала вдова артиста.

Последняя открытка Пономаренко для супруги. Фото © kp.ru

По словам Анны, в последние дни Пономаренко практически не мог разговаривать и общался с близкими только с помощью глаз. При этом, как отметила вдова юмориста, он не любил жаловаться и грустить, поэтому старался шутить до последнего.