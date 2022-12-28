Минкульт Украины отказывается продлевать для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры
Министерство культуры Украины не будет продлевать для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) аренду Трапезного и Успенского храмов, которые расположены в национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.
"Мы рекомендовали не продлевать аренду с учётом истечения срока действия Договоров и Указом президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — написал в телеграм-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Он просил его оставить канонической УПЦ два храма — Трапезный и Успенский.
Ткаченко указал, что была создана специальная комиссия, которая будет решать вопрос дальнейшего использования имущества заповедника. С учётом того что заканчивается соглашение, использовать церковное имущество представители УПЦ не смогут, добавил он.
Ранее Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, позже это было объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".
ТАСС / Андрей Ратмиров