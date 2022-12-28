У замёрзшей насмерть учительницы из Пермского края остались взрослая дочь и сын-школьник

У замёрзшей насмерть учительницы физкультуры Ларисы Пупыревой из города Кунгура Пермского края остались взрослая дочь и сын-старшеклассник. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала знакомая педагога, у которой погибшая некоторое время назад вела уроки. По её словам, женщина была отличным тренером и замечательным человеком. Кроме того, она всегда была в хорошем настроении и жила спортом.

"Человек она уникальный: столько жизни и позитива в глазах, ни намёка на упадок сил или плохое настроение. Всю жизнь в спорте, каждую минуту своего свободного времени. Целеустремлённая и справедливая. Шикарный тренер и великодушный человек. Такие люди сейчас редко встречаются — тёплые и позитивные, готовые в любую минуту поддержать и помочь", — отметила знакомая погибшей.

Она добавила, что в 90-х после новогоднего корпоратива убили первого мужа учительницы. Тогда педагог осталась одна с маленькой дочкой на руках. В трудное время семья знакомой отдавала ей детские вещи для малышки.