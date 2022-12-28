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28 декабря, 12:05

Суд арестовал жительницу Екатеринбурга, подозреваемую в убийстве троих детей

Суд в Екатеринбурге на два месяца — до 26 февраля — арестовал женщину, подозреваемую в убийстве троих своих детей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Суд арестовал жительницу Екатеринбурга, подозреваемую в убийстве троих детей. Видео © LIFE

Убившая детей екатеринбурженка перед расправой употребляла психотропные вещества

Убившая детей екатеринбурженка перед расправой употребляла психотропные вещества

Ранее Лайф писал о том, что в Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Следователи возбудили уголовное дело. В объёмной записке женщина назвала мужа Сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем Апокалипсисе. Позднее в её организме были найдены наркотики. Религиовед Алексей Старостин предположил, что убийца могла находиться под влиянием нетрадиционной религиозной организации.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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