Суд арестовал жительницу Екатеринбурга, подозреваемую в убийстве троих детей
Суд в Екатеринбурге на два месяца — до 26 февраля — арестовал женщину, подозреваемую в убийстве троих своих детей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Суд арестовал жительницу Екатеринбурга, подозреваемую в убийстве троих детей. Видео © LIFE
Ранее Лайф писал о том, что в Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Следователи возбудили уголовное дело. В объёмной записке женщина назвала мужа Сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем Апокалипсисе. Позднее в её организме были найдены наркотики. Религиовед Алексей Старостин предположил, что убийца могла находиться под влиянием нетрадиционной религиозной организации.
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