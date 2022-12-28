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28 декабря, 12:03

В США заявили, что Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона

Foreign Affairs: РФ и Китай победили в борьбе с экономическими санкциями США

Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с санкциями США. Об этом пишет издание Foreign Affairs. Как отмечает автор статьи, директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре, приходит конец "излюбленному экономическому оружию" Америки.

"Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира", — добавила она.

Демаре в качестве примера назвала три наиболее убедительных ответа Москвы и Пекина на санкционную политику Вашингтона. В частности, речь идёт о создании двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать американский доллар, разработке незападных платёжных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой уже присоединились более 1,3 тысячи банков из более чем ста государств, и постепенном внедрении цифровой валюты. Эксперт подчеркнула, что такая платёжная единица защищена от санкций, так как у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег.

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Ранее в США признали, что доллару аукнулись последствия санкций против России. Кроме того, укрепилось мнение о том, что для мира больше подходит многополярная система.

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Варвара Романова
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