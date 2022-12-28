В США заявили, что Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона

Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с санкциями США. Об этом пишет издание Foreign Affairs . Как отмечает автор статьи, директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре, приходит конец "излюбленному экономическому оружию" Америки.

Демаре в качестве примера назвала три наиболее убедительных ответа Москвы и Пекина на санкционную политику Вашингтона. В частности, речь идёт о создании двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать американский доллар, разработке незападных платёжных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой уже присоединились более 1,3 тысячи банков из более чем ста государств, и постепенном внедрении цифровой валюты. Эксперт подчеркнула, что такая платёжная единица защищена от санкций, так как у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег.