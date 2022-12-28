"Процесс был запущенный": Петербургские хирурги рассказали, как пытались спасти девочку, проглотившую батарейку

Петербургские хирурги детской городской больницы № 5 имени Филатова рассказали, как боролись за жизнь годовалой малышки, проглотившей батарейку. Как сообщает газета "Петербургский дневник", медики в течение нескольких недель пытались буквально вытащить девочку с того света.

Как оказалось, ребёнок поступил в больницу из другого медицинского учреждения, малышку сразу же перевели в реанимацию и сделали резекцию кишки около одного метра. К сожалению, это не помогло: на седьмые сутки в организме малышки начались сильные метаболические нарушения. В итоге её ещё раз прооперировали и вывели кишечник наружу.

"Но процесс был запущенный, у неё уже почки остановились, перевели на гемодиализ. <…> Началась полиорганная недостаточность. У неё остановилось сердце", — рассказали медики.

По словам врачей, ситуацию усугубило то, что родители девочки слишком поздно обратились за помощью. При попадании инородного тела в организм необходимо начинать лечение уже в первые часы. Дело в том, что батарейка крайне опасна за счёт выделения щёлочи. В большинстве случаев она прикипает к слизистой желудка или пищевода, из-за чего на этом месте получаются химические ожоги, которые вызывают некроз.