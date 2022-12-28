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Опубликовано 28 декабря 2022, 11:45

Пять пунктов управления ВСУ и склад вооружения поражены в ходе СВО за сутки

Генерал-лейтенант Конашенков рассказал об успехах российских ракетчиков и артиллеристов

Российские ракетчики и артиллеристы за прошедшие сутки поразили склад вооружения и пять пунктов управления украинской армии. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артёмово, Новосёлка Донецкой Народной Республики, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах", перечислил он.

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Ранее в Минобороны рассказали, как российские войска пресекли контратаку украинских военных на Южно-Донецком направлении. В результате мотопехотная рота ВСУ понесла серьёзные потери. Кроме того, Российская армия уничтожила до ста украинских бойцов в пяти населённых пунктах Харьковской области и ЛНР. Также среди потерь противника один бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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