ВС РФ ликвидировали более 170 бойцов четырёх бригад украинских войск
Вооружённые силы Украины лишились более 170 бойцов в результате атаки артиллерии ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уничтожены военнослужащие 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооружённых сил Украины, а также 103-й бригады теробороны в ЛНР и ДНР.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — уточнил Конашенков.
Кроме живой силы противника российские войска также ликвидировали два бронетранспортёра и четыре пикапа Вооружённых сил Украины.
Ранее Лайф сообщал о том, что в ДНР российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских вооружённых сил.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ