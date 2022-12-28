ВС РФ ликвидировали более 170 бойцов четырёх бригад украинских войск

Вооружённые силы Украины лишились более 170 бойцов в результате атаки артиллерии ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожены военнослужащие 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооружённых сил Украины, а также 103-й бригады теробороны в ЛНР и ДНР.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — уточнил Конашенков.

Кроме живой силы противника российские войска также ликвидировали два бронетранспортёра и четыре пикапа Вооружённых сил Украины.