За прошедшие сутки в ходе спецоперации на Украине российские военные уничтожили свыше 70 солдат ВСУ и наёмников в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе города Угледара. [В результате было] уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он в ходе брифинга.