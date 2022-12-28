Российские войска уничтожили свыше 70 бойцов ВСУ и наёмников в районе Угледара в ДНР
За прошедшие сутки в ходе спецоперации на Украине российские военные уничтожили свыше 70 солдат ВСУ и наёмников в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе города Угледара. [В результате было] уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он в ходе брифинга.
Вместе с тем на этом же направлении ВС РФ ударили по технике противника, лишив украинских военных пяти бронированных машин и двух пикапов, добавил Конашенков.
Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. ВС РФ также уничтожили ещё одну американскую артиллерийскую систему М777, из которой ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка.
Telegram / Минобороны России