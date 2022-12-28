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28 декабря, 12:04

Российские войска уничтожили свыше 70 бойцов ВСУ и наёмников в районе Угледара в ДНР

За прошедшие сутки в ходе спецоперации на Украине российские военные уничтожили свыше 70 солдат ВСУ и наёмников в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников в районе города Угледара. [В результате было] уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он в ходе брифинга.

Вместе с тем на этом же направлении ВС РФ ударили по технике противника, лишив украинских военных пяти бронированных машин и двух пикапов, добавил Конашенков.

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ВСУ лишились свыше 170 бойцов в ходе провального штурма недалеко от Макеевки ЛНР

Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. ВС РФ также уничтожили ещё одну американскую артиллерийскую систему М777, из которой ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова

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