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28 декабря, 12:06

Федун заявил о напряжённых переговорах РФС с УЕФА о переходе в Азиатскую конфедерацию

Бывший президент столичного "Спартака" Леонид Федун в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о ходе переговоров о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

"По Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. <...> Да. Идут напряжённые переговоры, попытки зацепиться, договориться всё-таки с УЕФА", — сказал он в эфире телеканала "Матч ТВ".

Федун отметил, что о дате голосования он ничего пока не знает.

РФС перенёс голосование исполкома по переходу в Азиатскую конфедерацию

РФС перенёс голосование исполкома по переходу в Азиатскую конфедерацию

А ранее спортивный юрист Анна Анцелиович назвала условия, при которых РФС сможет перейти в АФК. Специалист также уточнила, что никакого согласия от ФИФА российская сторона получать не должна, поскольку наша страна расположена как в Европе, так и в Азии.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Наталья Исакова

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