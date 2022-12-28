Федун заявил о напряжённых переговорах РФС с УЕФА о переходе в Азиатскую конфедерацию

Бывший президент столичного "Спартака" Леонид Федун в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о ходе переговоров о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

"По Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. <...> Да. Идут напряжённые переговоры, попытки зацепиться, договориться всё-таки с УЕФА", — сказал он в эфире телеканала "Матч ТВ".

Федун отметил, что о дате голосования он ничего пока не знает.