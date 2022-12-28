5 мест, где отдыхают звёзды ЧМ-2022 в Катаре

Звёзды футбола могут позволить себе отдыхать практически в любой точке мира, но и у них есть места-фавориты. Вместе с "Яндекс.Путешествиями" Лайф выяснил, где проводят отпуска между соревнованиями топовые футболисты. В этой подборке рассказываем о достопримечательностях, отелях и особенностях любимых курортов Лео Месси и других спортсменов, игравших на мундиале в Катаре.

Лионель Месси — фанат Ибицы

Лео Месси с супругой Антонеллой Рокуццо (крайняя слева) во время отдыха на Ибице. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси — фанат острова Ибица, поэтому часто отдыхает там с друзьями. Местное побережье отлично подходит не только для тех, кто хочет провести отпуск на яхте (так обычно развлекается Месси), но и для туристов с куда более скромным бюджетом.

Ибица известна ночной жизнью, но на острове много разных возможностей для альтернативного отдыха. Например, днём можно прогуляться по старому городу Дальт Вила. Крепостные стены были возведены в XVI веке, и внутри есть всё, что любят туристы в старинных европейских городах, — дома, которым по несколько веков, маленькие лавочки и закусочные. Кроме того, на острове путешественники без труда найдут великолепные пляжи с белым песком. Например, Сес-Салинес — один из лучших пляжей Ибицы.

Стоимость апартаментов на Ибице в новогодние праздники на период со 2 по 8 января начинается от 26 тысяч рублей. Цена за билеты туда и обратно из Москвы на те же даты стартует от 75 тысяч рублей (с пересадками в Стамбуле и Барселоне; россиянам нужна шенгенская виза).

Антуан Гризманн — любитель баскетбола и США

Баскетболист Д’Анджело Расселл и футболист Антуан Гризманн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antogriezmann

Известно, что Антуан Гризманн — большой поклонник баскетбола и лиги НБА. Например, сразу после победы на ЧМ-2018 футболист прервал интервью своего партнёра по французской сборной, чтобы передать "привет" Деррику Роузу. Баскетболист в то время был разыгрывающим "Миннесоты". Гризманн летает в отпуск в США, чтобы посетить матчи любимых команд и пообщаться со звёздами баскетбола.

Когда Гризманн в следующий раз посетит Штаты, предположить сложно. Но наверняка француз не отказался бы посмотреть Матч всех звёзд НБА, который сыграют в феврале 2023 года в Солт-Лейк-Сити. В столице штата Юта много исторических зданий, музеев и природных парков. В основном туристы едут туда за хайкингом, ведь в окрестностях города много прекрасных видовых маршрутов.

Цены на отели в Солт-Лейк-Сити на новогодние праздники стартуют от 32 тысяч рублей. Стоимость билетов из Москвы в Солт-Лейк-Сити и обратно в феврале, когда пройдёт Матч всех звёзд, начинается от 144 тысяч рублей (с пересадками в Стамбуле, Франкфурте-на-Майне и Лос-Анджелесе; нужна туристическая виза США).

Криштиану Роналду — обожает Майорку

Футболист Криштиану Роналду с детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / georginagio

Роналду, как и Месси, любит отдыхать на Балеарских островах. В отличие от своего давнего оппонента, Криштиану бывает и на Майорке. На острове, как и на соседней Ибице, множество отличных пляжей. А в столице архипелага и самом его большом городе — Пальме — путешественников ждут дворцы, соборы, монастыри, замки, живописные набережные и бульвары.

На любом туристическом маршруте окажутся монастырь Святого Франциска, построенный в конце XIII века, и замок Капдепера — самое древнее фортификационное сооружение на Майорке. Любители высокой кухни после экскурсии могут смело идти в ресторан средиземноморской кухни Cap Roig. Заведение расположено в главном корпусе Jumeirah Port Soller Hotel & Spa.

Снять двухместный номер в отеле в Пальме в январе 2023 года на неделю можно от 32 тысяч рублей. Билеты из Москвы на Майорку на новогодние праздники — от 68 тысяч рублей туда-обратно (3 пересадки; нужна шенгенская виза).

Килиан Мбаппе — поклонник Дубая

Килиан Мбаппе в ОАЭ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / k.mbappe

Хотя лучший бомбардир прошедшего в Катаре чемпионата мира отказался от отдыха после турнира и сразу вернулся к тренировкам в ПСЖ, расслабляться Мбаппе всё-таки успевает. Встретить футболиста можно на известных курортах. Например, Килиан часто постит снимки из ОАЭ.

Для звёзд уровня Мбаппе Дубай — идеальный вариант, совмещающий высокий уровень сервиса и инфраструктуры, а также приватности. Например, такой отдых можно найти в элитном районе Джумейра-Бич, который расположен на берегу Персидского залива в центре города. Там находятся роскошные отели — от Four Seasons до Burj Al Arab Jumeirah (знаменитый "Парус"). Кстати, на 27-м этаже Burj Al Arab есть видовой бар Skyview Lounge, где можно освежиться вечером.

А отдохнуть в Дубае можно гораздо бюджетнее, чем Мбаппе. Цены на номера в отелях в январе начинаются от 24 тысяч рублей (неделя на двоих). Цена на билеты из Москвы в Дубай и обратно на новогодние праздники стартует от 52 тысяч рублей без пересадок (виза не нужна).

Лука Модрич — отдыхает на родине в Хорватии

Лука Модрич с женой Ваней Боснич и детьми Ивано, Софией и Эмой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lukamodric10

Модрич предпочитает проводить летние отпуска на родине в Хорватии, на адриатическом побережье. Действительно, те места отлично подходят для спокойного семейного отдыха. Мягкий климат, леса, горы и многочисленные курорты — за это балканскую страну любят туристы.

В Хорватии есть курорты для путешественников с любыми бюджетами. Поэтому каждый турист найдёт для себя, где насладиться средиземноморской природой, пляжами и местной кухней. Места придутся по душе даже любителям Скандинавии и севера, ведь в Хорватии есть свой фьорд — 10-километровое ущелье в Лимской долине.