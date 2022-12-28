В Пермском крае учительница замёрзла насмерть, возвращаясь с корпоратива

В городе Кунгуре Пермского края погибла учительница физкультуры. 52-летняя женщина возвращалась с корпоратива, но до дома так и не добралась, замёрзнув насмерть. Об этом сообщает издание 59.ru.

Педагог была на корпоративе в ресторане и заказала такси до дома, однако таксист до пункта назначения не доехал, возможно заблудился, и высадил женщину в другом микрорайоне. Позже учительницу нашли мёртвой — она замёрзла. В СУ СК РФ по Пермскому краю подтвердили, что такой инцидент был, следователи проводят проверку.

Коллеги, опубликовавшие некролог в кунгурской газете "Искра", назвали погибшую учительницу активным и талантливым педагогом, который умел работать и с одарёнными детьми, и с детьми, требующими особого внимания.