Упражнения Кегеля оказались не менее эффективны для мужчин, чем для женщин

Упражнения Кегеля, во время которых тренируются мышцы тазового дна, становятся всё более популярны у женщин и незаслуженно обходятся без внимания мужчин. Об этом рассказал уролог "ЛабКвеста", кандидат медицинских наук Станислав Песегов.

Врач объясняет, что из-за низкого тонуса мышц, которые поддерживают мочевой пузырь и кишечник, у мужчин могут развиваться патологические состояния органов малого таза. Кроме лекарств и аппаратных методик, пациентам прописывают специальные упражнения.

"В США в конце 1940-х годов профессор Арнольд Кегель разработал ряд упражнений, помогающих избавиться от недержания мочи и интимных проблем у женщин после родов. Впоследствии выяснилось, что упражнения полезны и мужчинам", — рассказал уролог в беседе с "Лентой.ру".