В Кургане спустя 21 год раскрыли дело об убийстве главреда "Курганских вестей"

Полицейские раскрыли дело об убийстве главного редактора "Курганских вестей" Владимира Кирсанова спустя 21 год.

Журналист бесследно исчез 17 мая 2001 года. Уголовное дело по статье "Убийство" было заведено только спустя четыре дня. Мотивом преступления, предположительно, является профессиональная деятельность. По данным Лайфа, убийство совершила группа из четырёх мужчин по предварительному сговору. Они вывезли журналиста в его гараж, где забили до смерти, а затем спрятали тело, которое до сих пор не найдено.

Теперь известно, что двое из подозреваемых — Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов — были убиты в 2007–2008 годах, третий — Александр Штингер — в настоящий момент находится в СИЗО за мошенничество при получении выплат. Четвёртого — Ивана Курпишева — задержали в 2022 году, сейчас он отбывает срок в следственном изоляторе по Курганской области.