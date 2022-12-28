Медведев призвал не пускать обратно в Россию "свинтивших уродов", презирающих родину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал считать врагами общества россиян, которые уехали из страны и хотят поражения России, презирая её. Об этом он написал в телеграм-канале.

Медведев назвал таких людей "свинтившими уродами", которые ежедневно желают гибели соотечественникам и своей стране. Он написал, что эти граждане считают людьми низшего сорта всех, кто выступает за победу над украинским нацизмом.

"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом", — указал Медведев.

Он также считает, что таких людей нельзя пускать обратно в Россию и полностью отрезать их от источников доходов в РФ. По мнению политика, они могут вернуться на родину только в случае публичного искреннего раскаяния.