Медведев призвал не пускать обратно в Россию "свинтивших уродов", презирающих родину
Медведев призвал считать врагами общества уехавших россиян, желающих гибели РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал считать врагами общества россиян, которые уехали из страны и хотят поражения России, презирая её. Об этом он написал в телеграм-канале.
Медведев назвал таких людей "свинтившими уродами", которые ежедневно желают гибели соотечественникам и своей стране. Он написал, что эти граждане считают людьми низшего сорта всех, кто выступает за победу над украинским нацизмом.
"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом", — указал Медведев.
Он также считает, что таких людей нельзя пускать обратно в Россию и полностью отрезать их от источников доходов в РФ. По мнению политика, они могут вернуться на родину только в случае публичного искреннего раскаяния.
Ранее Лайф писал о том, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал мрачный и "футуристический" прогноз из десяти пунктов на 2023 год.