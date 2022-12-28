Психолог озвучила 5 причин отпустить подростка встречать Новый год с друзьями
Психолог Радина посоветовала родителям отпускать подростков отмечать Новый год с друзьями
Часто подростки отпрашиваются у родителей отпраздновать Новый год с друзьями, но получают отрицательный ответ. Однако психолог Кристина Радина в беседе с Лайфом объяснила взрослым, почему их не просто можно, но даже нужно отпускать.
Во-первых, нужно понимать, что ребёнок — это личность, у которой есть свои желания и потребности. И их нужно уважать, тем самым показывая почтительность к его личным границам. Они играют важную роль. Дело в том, что соответствующее отношение к подростку формирует у него понимание, что такое личные границы, их роль и наличие у себя и других людей. Так, когда он вырастет, то уже будет знать, как вести себя с другими людьми.
Второй важный момент — доверие в семье. По словам Радиной, когда родитель отпускает подростка на празднование Нового года с друзьями, то даёт ему "кредит доверия". Чадо оценит такой жест и постарается оправдать его, поскольку понимает тревожное состояние взрослого. Однако, подчеркнула психолог, доверяя ребёнку, родитель формирует с ним хорошие и глубокие взаимоотношения.
Третья причина — социализация. У подростков свой мир, язык общения, друзья, мода, тенденции, поэтому им очень важно встретить Новый год со своей компанией. Находиться среди других ребят — быть социализированным. Дело в том, что страх считаться изгоем очень сильный, ведь в подростковом возрасте никто не хочет этого. Социализируясь, ребёнок становится более уверенным в себе и учится взаимодействовать с другими людьми.
Четвёртое — формирование в подростке чувства ответственности. Отпуская его гулять с друзьями, нужно говорить спокойно, без криков, но давая указания: когда вернуться домой, не принимать алкоголь и так далее. Создавать эти рамки и значит формировать в нём чувство ответственности, потому что он захочет вести себя достойно, чтобы следующий Новый год снова отпраздновать с друзьями.
Пятый момент — сепарация. Повзрослев, подросток столкнётся с тем, что ему нужно будет отдалиться от родителей и начать жить своей жизнью, принимая собственные решения и думая своей головой. Сепарация поможет ему научиться всему этому.
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