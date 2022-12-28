Сотрудник Wildberries прикарманил почти миллион рублей, оформляя возврат проданных товаров

В Москве сотрудник Wildberries с помощью мошеннической схемы присвоил себе почти миллион рублей, регистрируя фиктивные возвраты товаров. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 18-летний молодой человек работал в пункте выдачи на Осеннем бульваре почти три месяца. В какой-то момент служба безопасности маркетплейса обнаружила, что за время его работы резко выросло число выплат за возврат товаров, которые не вернулись на склад.

Выяснилось, что работник оформлял фиктивные возвраты на товары, которые забирали клиенты. Деньги за них он клал себе в карман и "заработал" таким образом около одного миллиона рублей. Теперь ему может грозить наказание по уголовной статье о мошенничестве.