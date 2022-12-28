ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 13:01
21768

Сотрудник Wildberries прикарманил почти миллион рублей, оформляя возврат проданных товаров

Сотрудник Wildberries в Москве украл почти миллион рублей с помощью фиктивных возвратов

<p>Сотрудник Wildberries, оформлявший фиктивные возвраты. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сотрудник Wildberries, оформлявший фиктивные возвраты. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве сотрудник Wildberries с помощью мошеннической схемы присвоил себе почти миллион рублей, регистрируя фиктивные возвраты товаров. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 18-летний молодой человек работал в пункте выдачи на Осеннем бульваре почти три месяца. В какой-то момент служба безопасности маркетплейса обнаружила, что за время его работы резко выросло число выплат за возврат товаров, которые не вернулись на склад.

Лайф публикует фото со склада Wildberries в Электростали, куда нагрянул СОБР

Лайф публикует фото со склада Wildberries в Электростали, куда нагрянул СОБР

Выяснилось, что работник оформлял фиктивные возвраты на товары, которые забирали клиенты. Деньги за них он клал себе в карман и "заработал" таким образом около одного миллиона рублей. Теперь ему может грозить наказание по уголовной статье о мошенничестве.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Подмосковье сотрудники склада Wildberries украли товаров на миллион рублей. Всего в преступлении замешано девять человек.

Илья Суриков

Комментарий

1
avatar
avatar
N&N Nсегодня в 07:03

Что он клал? Деньги? Каким образом, если возврат происходит автоматически на карту, привязанную к ЛК? Если бы написали, что он возвращенный товар присваивал, было бы более достоверно.

Новости партнеров