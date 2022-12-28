МИД РФ объявил персоной non grata сотрудника Посольства Литвы в Москве

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника Посольства Литвы в России в ответ на аналогичный шаг Вильнюса, о котором было объявлено 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Литовской стороне заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря с.г. сотрудника Посольства России в Вильнюсе. В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение пяти дней", — говорится в сообщении.